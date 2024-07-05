Сильный шквал накроет Коми на несколько дней: в регионе объявлено штормовое предупреждение
- 22:30 5 июля
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- Иван Огурцов
"Пройдется" непогода практически по всей республике
Жителей Республики Коми ожидают неблагоприятные погодные условия, которые продлятся практически все выходные.
Уже в ближайшие часы и до конца дня 5 июля на юго-западе республики, а именно в Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Корткеросском, Усть-Вымском районах, а также в Сыктывкаре:
- Грозы с вероятностью сильных ливней (до 15 мм осадков за 12 часов и менее).
- Град.
- Шквалистый ветер с порывами до 16-21 м/с.
6 и 7 июля непогода усилится и распространится практически на всю территорию Коми, за исключением Воркутинского района. В этот период прогнозируются:
- Шквал с порывами ветра до 25-30 м/с.
- Очень сильный дождь (возможны осадки до 40-50 мм и более за 12 часов и менее).
- Грозы.
- Град.
Штормовое предупреждение на 6 и 7 июля касается жителей следующих районов: Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский, Усть-Вымский, Княжпогостский, Удорский, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, а также городов Сыктывкар, Ухта, Сосногорск, Ижма, Усть-Цильма, Вуктыл, Печора, Усинск, Инта.
В связи с неблагоприятными погодными условиями Главное управление МЧС России по Республике Коми настоятельно рекомендует:
- Воздержаться от туристических походов, выходов в лес и на водные объекты.
- Отказаться от поездок, особенно на дальние расстояния, и участия в массовых мероприятиях.
- Водителям следует быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.
- Перед поездкой (если ее невозможно отложить) проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.
- Во время грозы держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.
- Будьте готовы к возможному отключению электроэнергии, подготовьте источники света (фонари, свечи) и автономные зарядные устройства.
Помните, что соблюдение мер предосторожности поможет избежать неприятных последствий непогоды. Следите за прогнозами погоды.