Сильный шквал накроет Коми на несколько дней: в регионе объявлено штормовое предупреждение

"Пройдется" непогода практически по всей республике Жителей Республики Коми ожидают неблагоприятные погодные условия, которые продлятся практически все выходные.

Уже в ближайшие часы и до конца дня 5 июля на юго-западе республики, а именно в Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Корткеросском, Усть-Вымском районах, а также в Сыктывкаре:

Грозы с вероятностью сильных ливней (до 15 мм осадков за 12 часов и менее).

Град.

Шквалистый ветер с порывами до 16-21 м/с.

6 и 7 июля непогода усилится и распространится практически на всю территорию Коми, за исключением Воркутинского района. В этот период прогнозируются:

Шквал с порывами ветра до 25-30 м/с.

Очень сильный дождь (возможны осадки до 40-50 мм и более за 12 часов и менее).

Грозы.

Град.

Штормовое предупреждение на 6 и 7 июля касается жителей следующих районов: Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский, Усть-Вымский, Княжпогостский, Удорский, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, а также городов Сыктывкар, Ухта, Сосногорск, Ижма, Усть-Цильма, Вуктыл, Печора, Усинск, Инта.

В связи с неблагоприятными погодными условиями Главное управление МЧС России по Республике Коми настоятельно рекомендует:

Воздержаться от туристических походов, выходов в лес и на водные объекты.

Отказаться от поездок, особенно на дальние расстояния, и участия в массовых мероприятиях.

Водителям следует быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Перед поездкой (если ее невозможно отложить) проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.

Во время грозы держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.

Будьте готовы к возможному отключению электроэнергии, подготовьте источники света (фонари, свечи) и автономные зарядные устройства.