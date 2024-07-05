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Сильный шквал накроет Коми на несколько дней: в регионе объявлено штормовое предупреждение

Сильный шквал накроет Коми на несколько дней: в регионе объявлено штормовое предупреждение

"Пройдется" непогода практически по всей республике

Жителей Республики Коми ожидают неблагоприятные погодные условия, которые продлятся практически все выходные. 

Уже в ближайшие часы и до конца дня 5 июля на юго-западе республики, а именно в Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Корткеросском, Усть-Вымском районах, а также в Сыктывкаре:

  • Грозы с вероятностью сильных ливней (до 15 мм осадков за 12 часов и менее). 
  • Град. 
  • Шквалистый ветер с порывами до 16-21 м/с. 

6 и 7 июля непогода усилится и распространится практически на всю территорию Коми, за исключением Воркутинского района. В этот период прогнозируются: 

  • Шквал с порывами ветра до 25-30 м/с. 
  • Очень сильный дождь (возможны осадки до 40-50 мм и более за 12 часов и менее). 
  • Грозы. 
  • Град. 

Штормовое предупреждение на 6 и 7 июля касается жителей следующих районов: Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский, Усть-Вымский, Княжпогостский, Удорский, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, а также городов Сыктывкар, Ухта, Сосногорск, Ижма, Усть-Цильма, Вуктыл, Печора, Усинск, Инта. 

В связи с неблагоприятными погодными условиями Главное управление МЧС России по Республике Коми настоятельно рекомендует:

  • Воздержаться от туристических походов, выходов в лес и на водные объекты. 
  • Отказаться от поездок, особенно на дальние расстояния, и участия в массовых мероприятиях. 
  • Водителям следует быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. 
  • Перед поездкой (если ее невозможно отложить) проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его. 
  • Во время грозы держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн. 
  • Будьте готовы к возможному отключению электроэнергии, подготовьте источники света (фонари, свечи) и автономные зарядные устройства. 

Помните, что соблюдение мер предосторожности поможет избежать неприятных последствий непогоды. Следите за прогнозами погоды.

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