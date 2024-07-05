В Коми врачи сняли с местных жителей 80 зараженных клещей

В соответствии с информацией регионального Роспотребнадзора, в период с 27 июня по 3 июля за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 263 человека, в том числе 35 детей.

Всего с начала сезона активности клещей зафиксировано 2 744 обращения к врачам, при этом 471 из пострадавших составили дети.