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В Коми врачи сняли с местных жителей 80 зараженных клещей

В Коми врачи сняли с местных жителей 80 зараженных клещейФото из архива "Про Город"

В соответствии с информацией регионального Роспотребнадзора, в период с 27 июня по 3 июля за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 263 человека, в том числе 35 детей.

Всего с начала сезона активности клещей зафиксировано 2 744 обращения к врачам, при этом 471 из пострадавших составили дети.

В течение недели в лабораториях специалисты Роспотребнадзора провели исследование 332 клещей. Один случай гранулоцитарного анаплазмоза у человека был подтвержден, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза выявлен в 77 образцах, а антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в двух особях.

Напомним, врач из Коми рассказала, что квас из бочек, которыми торгуют на улицах города пить не стоит - они могут причинить вред здоровью.

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