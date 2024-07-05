В Коми врачи сняли с местных жителей 80 зараженных клещей
- 14:45 5 июля
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- Инесса Богатая
В соответствии с информацией регионального Роспотребнадзора, в период с 27 июня по 3 июля за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 263 человека, в том числе 35 детей.
Всего с начала сезона активности клещей зафиксировано 2 744 обращения к врачам, при этом 471 из пострадавших составили дети.
В течение недели в лабораториях специалисты Роспотребнадзора провели исследование 332 клещей. Один случай гранулоцитарного анаплазмоза у человека был подтвержден, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза выявлен в 77 образцах, а антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в двух особях.
Напомним, врач из Коми рассказала, что квас из бочек, которыми торгуют на улицах города пить не стоит - они могут причинить вред здоровью.
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