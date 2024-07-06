Мэрия Сыктывкара ищет подрядчика для улучшения качества воды в Эжве

В Сыктывкаре уже дважды не состоялись аукционы на строительство блока деманганации в Эжве из-за отсутствия заявок от компаний. Начальная сумма первого аукциона составляла 39, 5 млн рублей, второго — 43, 566 млн рублей. Мэр города Владимир Голдин заявил, что тендеры будут проводиться, пока не будет найден подрядчик.

Необходимость возведения блока деманганации объясняется жалобами жителей на качество воды. Весной в Эжве зафиксировали низкий уровень воды в реке, что повысило содержание марганца в водопроводной воде и вызвало многочисленные жалобы. Дноуглубительные работы частично улучшили ситуацию, но их реализация ограничена временными рамками.