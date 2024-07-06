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Мэрия Сыктывкара ищет подрядчика для улучшения качества воды в Эжве

Мэрия Сыктывкара ищет подрядчика для улучшения качества воды в ЭжвеФото из архива "Про Город"

В Сыктывкаре уже дважды не состоялись аукционы на строительство блока деманганации в Эжве из-за отсутствия заявок от компаний. Начальная сумма первого аукциона составляла 39, 5 млн рублей, второго — 43, 566 млн рублей. Мэр города Владимир Голдин заявил, что тендеры будут проводиться, пока не будет найден подрядчик.

Необходимость возведения блока деманганации объясняется жалобами жителей на качество воды. Весной в Эжве зафиксировали низкий уровень воды в реке, что повысило содержание марганца в водопроводной воде и вызвало многочисленные жалобы. Дноуглубительные работы частично улучшили ситуацию, но их реализация ограничена временными рамками.

В будущем, после завершения строительства и ввода блока деманганации в эксплуатацию, его будут использовать в сложные для водоснабжения месяцы — март и апрель. К июню качество воды стабилизировалось и стало соответствовать санитарным нормам, что подтвердили лабораторные исследования и проверка Роспотребнадзора.

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