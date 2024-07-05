В Сыктывкаре в Кировском парке нашли незарегистрированный аттракцион: он может быть опасен
- 20:15 5 июля
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- Инесса Богатая
В Кировском парке города Сыктывкар специалисты провели очередную проверку аттракционов. Эксперты внимательно осмотрели различные развлекательные устройства, включая надувные батуты, батуты типа "Кузнечик" и механизированную карусель "Тюбинграйд", расположенную возле скейтпарка. Об этом сообщает Коми Стройжилтехнадзора.
Результаты инспекции показали, что большинство проверенных аттракционов соответствуют требованиям безопасности. Всем операторам были предоставлены рекомендации для правильной эксплуатации, а также выдавались памятки.
Было отмечено, что операторы уже начали устранять ранее выявленные нарушения обязательных условий, включая приведение немеханизированных батутов "Кузнечик" в соответствие с безопасными нормами для их последующей государственной регистрации.
Тем не менее, было выявлено использование незарегистрированного аттракциона. Предпринимателю будет направлено еще одно предостережение.
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