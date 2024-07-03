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Эксперт дал 6 действенных советов по спасению растений на даче от жары

Эксперт дал 6 действенных советов по спасению растений на даче от жарыФото из архива "Про Города"

Никита Чаплин, депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья, считает, что во время жары за посадками на дачных участках нужно хорошо ухаживать, чтобы они пострадали от солнца. Во время беседы с NEWS.ru эксперт дал несколько рекомендаций, которые помогут сохранить влагу в растениях во время жаркого июльского периода.

Чаплин настоятельно рекомендует использовать мульчирование почвы с помощью как органических, так и неорганических материалов, например, соломы, компоста или древесной коры. Этот метод помогает сохранить влагу и снизить температуру почвы, что положительно влияет на корневую систему растений.

Эксперт советует поливать растения утром и вечером, когда солнце не так активно. Такой подход предотвращает ожоги и чрезмерное испарение влаги, что особенно важно для растений с поверхностной корневой системой.

В период жаркой погоды растения потребляют больше энергии, поэтому важно не забывать о дополнительной подкормке комплексными удобрениями с содержанием калия и фосфора.

Защищать растения от жары можно с помощью создания компаньонных посадок, при которых высокорослые растения затеняют низкорослые культуры.

Для защиты тенелюбивых и молодых растений от палящих солнечных лучей можно использовать тенты или затеняющие сетки.

Специалист также подчеркивает важность регулярной прополки для поддержания здоровья грядок и снижения риска распространения вредителей и заболеваний в условиях высоких температур.

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