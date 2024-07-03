Эксперт дал 6 действенных советов по спасению растений на даче от жары

Никита Чаплин, депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья, считает, что во время жары за посадками на дачных участках нужно хорошо ухаживать, чтобы они пострадали от солнца. Во время беседы с NEWS.ru эксперт дал несколько рекомендаций, которые помогут сохранить влагу в растениях во время жаркого июльского периода.

Чаплин настоятельно рекомендует использовать мульчирование почвы с помощью как органических, так и неорганических материалов, например, соломы, компоста или древесной коры. Этот метод помогает сохранить влагу и снизить температуру почвы, что положительно влияет на корневую систему растений.