В Республике Коми в государственной аптеке произошел несчастный случай

Фото из архива "Про Город"

В Государственную инспекцию труда Республики поступило оповещение о серьезном несчастном случае на работе, произошедшем 3 июля.

Во время выполнения разгрузочных и погрузочных задач сотрудник ГУП РК "Государственные аптеки Республики Коми" получил серьезную травму. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. На данный момент уточняются детали инцидента. В инспекции сообщили, что создана комиссия для расследования данного случая.