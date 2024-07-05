В Республике Коми в государственной аптеке произошел несчастный случай
- 17:16 5 июля
- 16+
- Инесса Богатая
В Государственную инспекцию труда Республики поступило оповещение о серьезном несчастном случае на работе, произошедшем 3 июля.
Во время выполнения разгрузочных и погрузочных задач сотрудник ГУП РК "Государственные аптеки Республики Коми" получил серьезную травму. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. На данный момент уточняются детали инцидента. В инспекции сообщили, что создана комиссия для расследования данного случая.
Напомним, в Сыктывкаре вечером в 21: 00 4 июля мужчина напал с ножом на другого. Инцидент случился по адресу Старовского, 16. Очевидцы сообщают, что нападавший был в нетрезвом состояние. На место выехали сотрудники оперативных служб и Росгвардия. Медики "скорой" перебинтовали голову пострадавшему.
Читайте также:
- "Судьбоносный месяц": Василиса Володина назвала знаки зодиака, которым июль покажется сказкой
- Что приготовить из пекинской капусты кроме салата: 3 неожиданных совета от шеф-повара
- С 1 июля начнут повышать пособия и выплаты на детей - новые суммы и получатели
- Клещи гибнут молниеносно: копеечное средство защищает лучше всех магазинных аэрозолей
- Морковь сразу пойдёт в рост: в июне полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю