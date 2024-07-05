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В Республике Коми в государственной аптеке произошел несчастный случай

В Республике Коми в государственной аптеке произошел несчастный случайФото из архива "Про Город"

В Государственную инспекцию труда Республики поступило оповещение о серьезном несчастном случае на работе, произошедшем 3 июля.

Во время выполнения разгрузочных и погрузочных задач сотрудник ГУП РК "Государственные аптеки Республики Коми" получил серьезную травму. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. На данный момент уточняются детали инцидента. В инспекции сообщили, что создана комиссия для расследования данного случая.

Напомним, в Сыктывкаре вечером в 21: 00 4 июля мужчина напал с ножом на другого. Инцидент случился по адресу Старовского, 16. Очевидцы сообщают, что нападавший был в нетрезвом состояние. На место выехали сотрудники оперативных служб и Росгвардия. Медики "скорой" перебинтовали голову пострадавшему.

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