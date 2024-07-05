В Сыктывкаре состоится Фестиваль уличного кино
- 15:47 5 июля
- 0+
- Инесса Богатая
7 июля в парке имени Кирова в Сыктывкаре начнется фестиваль уличного кино. Это событие будет привлекательно для всех возрастов. В 11:00 на скейт-площадке состоятся праздничные мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности: концерт, детская программа и показ мультфильма "Летучий корабль". Показы короткометражных фильмов пройдут в 15:30 и 19:00, причем зрители смогут проголосовать за понравившиеся картины.
На территории парка предусмотрены интерактивные зоны, фотозона, конкурс на самый оригинальный плед и лекционная программа. Директор "Комикино" Мария Вахнина подчеркнула, что фестиваль станет приятной традицией для Сыктывкара.
Этот фестиваль уличного кино является самым крупным в мире показом короткометражек под открытым небом, проходящим по всей России с июня по сентябрь. Вход свободный. Подробности можно найти на странице "Комикино" в ВКонтакте: https: //vk.com/komikino.
Читайте также:
- "Судьбоносный месяц": Василиса Володина назвала знаки зодиака, которым июль покажется сказкой
- Что приготовить из пекинской капусты кроме салата: 3 неожиданных совета от шеф-повара
- С 1 июля начнут повышать пособия и выплаты на детей - новые суммы и получатели
- Клещи гибнут молниеносно: копеечное средство защищает лучше всех магазинных аэрозолей
- Морковь сразу пойдёт в рост: в июне полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю