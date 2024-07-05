В Сыктывкаре состоится Фестиваль уличного кино

7 июля в парке имени Кирова в Сыктывкаре начнется фестиваль уличного кино. Это событие будет привлекательно для всех возрастов. В 11:00 на скейт-площадке состоятся праздничные мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности: концерт, детская программа и показ мультфильма "Летучий корабль". Показы короткометражных фильмов пройдут в 15:30 и 19:00, причем зрители смогут проголосовать за понравившиеся картины.

На территории парка предусмотрены интерактивные зоны, фотозона, конкурс на самый оригинальный плед и лекционная программа. Директор "Комикино" Мария Вахнина подчеркнула, что фестиваль станет приятной традицией для Сыктывкара.