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В Сыктывкаре состоится Фестиваль уличного кино

В Сыктывкаре состоится Фестиваль уличного киноФото "Комикино"

7 июля в парке имени Кирова в Сыктывкаре начнется фестиваль уличного кино. Это событие будет привлекательно для всех возрастов. В 11:00 на скейт-площадке состоятся праздничные мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности: концерт, детская программа и показ мультфильма "Летучий корабль". Показы короткометражных фильмов пройдут в 15:30 и 19:00, причем зрители смогут проголосовать за понравившиеся картины.

На территории парка предусмотрены интерактивные зоны, фотозона, конкурс на самый оригинальный плед и лекционная программа. Директор "Комикино" Мария Вахнина подчеркнула, что фестиваль станет приятной традицией для Сыктывкара.

Этот фестиваль уличного кино является самым крупным в мире показом короткометражек под открытым небом, проходящим по всей России с июня по сентябрь. Вход свободный. Подробности можно найти на странице "Комикино" в ВКонтакте: https: //vk.com/komikino.

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