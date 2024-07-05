Ферментируем мяту и мелиссу: как дома получить насыщенный и полезный чай

Чай из свежих листьев мяты и мелиссы обладает особым вкусом и ароматом, который не всегда сохраняется после обычной сушки. Для того чтобы получить максимум вкуса и пользы от этих растений, рекомендуется провести процесс ферментации, сообщает kubnews.ru.

Ферментация листьев мяты и мелиссы – это простой способ улучшить качество чая, который вы можете приготовить из них. Этот процесс позволяет раскрыть все богатство вкуса и аромата, которое содержится в свежих листьях, и даже придать напитку наиболее насыщенный букет.