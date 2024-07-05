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Ферментируем мяту и мелиссу: как дома получить насыщенный и полезный чай

Ферментируем мяту и мелиссу: как дома получить насыщенный и полезный чайpxhere.com

Чай из свежих листьев мяты и мелиссы обладает особым вкусом и ароматом, который не всегда сохраняется после обычной сушки. Для того чтобы получить максимум вкуса и пользы от этих растений, рекомендуется провести процесс ферментации, сообщает kubnews.ru.

Ферментация листьев мяты и мелиссы – это простой способ улучшить качество чая, который вы можете приготовить из них. Этот процесс позволяет раскрыть все богатство вкуса и аромата, которое содержится в свежих листьях, и даже придать напитку наиболее насыщенный букет.

Первый шаг – сбор листьев. Собирайте их, когда они полностью высохнут от росы. После сбора поместите листья в обычный полиэтиленовый пакет и положите его в морозильную камеру на 12–24 часа. При замораживании сок в листьях кристаллизуется, разрывает клеточные мембраны и оказывается на поверхности. Затем достаньте листья из морозилки, дайте им немного оттаять и измельчите, чтобы еще больше высвободить сок: можно нарезать или пропустить через мясорубку.

– Этап ферментации несложен, если четко следовать инструкции. Поместите полученную кашицу на тарелку или плоскую доску и равномерно распределите ее по поверхности. Накройте массу и поставьте под пресс на 4 часа; подойдет 3-литровая банка с водой. Об окончании процесса ферментации просигнализирует изменение запаха: аромат станет гораздо насыщеннее, с древесными нотками, – комментирует фитотерапевт, ботаник, кандидат биологических наук Оксана Полищук.

– Остается только просушить листья, разложив их на пергаменте в проветриваемом помещении, где нет прямых солнечных лучей. Ферментированный чай из листьев мяты и мелиссы позволит вам наслаждаться насыщенным и ароматным напитком круглый год.

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