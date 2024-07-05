В столице Коми многодетный отец переводил деньги матери детей, но оказался в должниках
- 22:45 5 июля
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- Иван Огурцов
Мужчина получил арест, а также рискует лишится автомобиля и земельного участка, если не выплатит алименты на троих детей
В Сыктывкаре разгорелся семейный конфликт, связанный с неуплатой алиментов. Многодетный отец, имя которого не раскрывается, задолжал своим детям внушительную сумму: совершеннолетнему сыну – более 180 тысяч рублей, а двум дочерям – 578 тысяч рублей. Мужчина был крайне удивлён столь внушительным размером долга, утверждая, что регулярно отправлял деньги на содержание детей, хоть и в меньшем объёме, чем было установлено.
Однако, как объяснил судебный пристав, перечисления средств без четкого указания назначения платежа не могут быть учтены в качестве алиментов. Закон требует, чтобы плательщик указывал назначение платежа – «алименты на содержание (имя ребёнка)». В противном случае, с точки зрения законодательства, такие переводы не считаются выполнением финансовых обязательств перед детьми.
В связи с этим в действиях сыктывкарца усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5. 35. 1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей»).
Стоит отметить, что данная статья предусматривает различные виды наказания, начиная от обязательных работ и административного штрафа, заканчивая административным арестом на срок до 15 суток. Выбор меры наказания зависит от конкретных обстоятельств дела, а также личности нарушителя.
В рассматриваемом случае, судебные приставы были вынуждены применить к должнику меры принудительного взыскания. Сначала сотрудники УФССП разыскали и отправили на спецстоянку автомобиль, принадлежащий мужчине. Затем, земельный участок, находящийся в его собственности, был выставлен на торги для погашения задолженности по алиментам.
После того как должник был вынужден явиться в отдел судебных приставов, в отношении его был составлен протокол об административном правонарушении. Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.