В столице Коми многодетный отец переводил деньги матери детей, но оказался в должниках

Мужчина получил арест, а также рискует лишится автомобиля и земельного участка, если не выплатит алименты на троих детей

В Сыктывкаре разгорелся семейный конфликт, связанный с неуплатой алиментов. Многодетный отец, имя которого не раскрывается, задолжал своим детям внушительную сумму: совершеннолетнему сыну – более 180 тысяч рублей, а двум дочерям – 578 тысяч рублей. Мужчина был крайне удивлён столь внушительным размером долга, утверждая, что регулярно отправлял деньги на содержание детей, хоть и в меньшем объёме, чем было установлено.