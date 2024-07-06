С 6 июля жизнь всех неработающих россиян изменится навсегда: Татьяна Голикова раскрыла указ

Фото из архива "Про Города"

В 2024 году российская пенсионная система вступает в новую фазу своего развития, характеризующуюся значительными изменениями, направленными на повышение благосостояния граждан, вышедших на пенсию. По сообщению Социального фонда России, с 1 июля 2024 года средний размер пенсии по старости для неработающих граждан увеличится до 18 521 рубля. Это существенное увеличение стало возможным благодаря дополнительным бюджетным ассигнованиям, о которых сообщила заместитель председателя правительства. Однако требования для назначения страховой пенсии по старости в России также изменяются. В настоящее время требуется достижение возраста 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Однако эти возрастные рамки начнут применяться только с 2028 года, поскольку Россия пока находится в переходном периоде пенсионной реформы. На текущий момент средний возраст выхода на пенсию составляет 56,5 лет для женщин и 61,5 года для мужчин. В ближайшие годы—2024, 2025 и 2026—никто из граждан России не сможет оформить пенсию по возрасту. Плавные изменения начнутся с 2028 года, когда постепенно будет повышаться пенсионный возраст.

Тем не менее, в 2024 году на пенсию смогут выйти отдельные категории граждан, такие как инвалиды, родители или опекуны детей-инвалидов, работники, занятые во вредных и опасных условиях труда, а также те, кто проработал на Крайнем Севере не менее 15 лет или в аналогичных районах—не менее 20 лет.

Кроме возрастного ценза, существует и требование к минимальному трудовому стажу. В 2024 году он будет составлять не менее 14 лет, а в следующем году увеличится до 15 лет. Также гражданам необходимо иметь индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) в размере 25,8 баллов в текущем году, который в 2024 году повысится до 28,2 ИПК. Таким образом, российские пенсионеры в ближайшие годы столкнутся с рядом изменений в пенсионном законодательстве, включая увеличение ежемесячных выплат и повышение возрастных и стажевых требований.

Эти изменения могут оказать значительное влияние на экономическую ситуацию в стране. Увеличение бюджетных расходов, связанных с повышением среднего размера пенсии до 18 521 рубля, потребует дополнительных средств из государственного бюджета, что может привести к росту бюджетного дефицита, если не будут приняты меры по увеличению доходной части.

Постепенное повышение пенсионного возраста может увеличить предложение рабочей силы на рынке труда, особенно в старших возрастных группах, что может повлиять на конкуренцию и сдерживать рост заработных плат.

В то же время увеличение пенсионных выплат приведет к росту располагаемых доходов пенсионеров, что может стимулировать потребительский спрос и поддержать отрасли, ориентированные на эту возрастную группу, такие как медицина, туризм, и товары длительного пользования.

Рост пенсионных обязательств может потребовать пересмотра и других социальных выплат, что приведет к необходимости перераспределения бюджетных средств между различными статьями расходов.

В целом, изменения в пенсионной системе, несмотря на их социальную значимость, потребуют тщательного анализа и сбалансированного подхода к реализации, чтобы минимизировать негативные экономические последствия и обеспечить стабильность бюджета и социальной сферы. Важно учитывать комплексное воздействие пенсионных реформ на экономическую и социальную жизнь в России.