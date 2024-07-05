Спасите подаренный цветок: укореняем орхидею – простой совет
- 21:03 5 июля
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- Служба новостей
Орхидеи - это прекрасные цветы, которые могут стать украшением любого дома. Если вам подарили орхидею, то ее можно укоренить самостоятельно.
Вот несколько простых советов:
- Найдите подходящее место для вашей орхидеи. Она любит тепло и свет, но не переносит прямые солнечные лучи.
- Подготовьте субстрат для укоренения. Можно использовать специальные смеси для орхидей или обычный торф.
- Отрежьте верхнюю часть стебля длиной около 10 см и поместите его в подготовленный субстрат.
- Увлажните субстрат и поставьте горшок на поддон с водой.
- Следите за температурой и влажностью воздуха в помещении, где находится ваша орхидея.
- Через некоторое время вы заметите, что на верхней части стебля начали появляться новые ростки.
- Когда новые ростки достигнут высоты примерно 10 см, отрежьте их и пересадите в отдельный горшок.
- Продолжайте ухаживать за вашей новой орхидеей, следуя вышеуказанным советам.
Орхидея привлекает своими необычными цветами и приятным ароматом. Но иногда они перестают цвести и начинают болеть.
Чтобы этого не произошло, нужно знать, как ухаживать за этим растением:
- Температура. Орхидеи любят тепло, но не переносят прямых солнечных лучей. Оптимальная температура для них - от +18 до +25 градусов Цельсия.
- Влажность. Орхидеи нуждаются в высокой влажности воздуха, поэтому их рекомендуется опрыскивать водой комнатной температуры каждый день.
- Полив. Орхидеи не переносят переувлажнения почвы, поэтому их нужно поливать редко, но обильно. Лучше всего использовать метод погружения горшка в воду на 10-15 минут.
- Подкормка. Орхидеи нуждаются в регулярной подкормке специальными удобрениями для орхидей.
- Пересадка. Орхидеи рекомендуется пересаживать каждые 2-3 года в новый грунт.
- Обрезка. После цветения цветонос нужно обрезать на уровне второго листа от основания.
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