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В коррекционной школе №40 Сыктывкара стартовал капремонт

В коррекционной школе №40 Сыктывкара стартовал капремонт Фото: Минобрнауки Республики Коми

В Сыктывкаре проводят ремонтные работы в коррекционной школе №40. Капитальный ремонт в этом учебном заведении стартовал в мае текущего года.

По информации, предоставленной пресс-службой республиканского министерства образования, рабочие восстановят цоколь здания, уберут старую отмостку и подготовят территорию для новой. Также в планы подрядчика входит замена крыши и выравнивание с последующей покраской фасада учреждения. Ожидается, что обновленная школа примет учащихся 1 сентября этого года.

На следующий год власти планируют провести модернизацию классов и внутренних помещений школы.

Напомним, в столице Республики Коми в парке имени Кирова обнаружили незарегистрированный аттракцион. Сооружение может быть опасно для посетителей.

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