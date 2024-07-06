В коррекционной школе №40 Сыктывкара стартовал капремонт
- 08:15 6 июля
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре проводят ремонтные работы в коррекционной школе №40. Капитальный ремонт в этом учебном заведении стартовал в мае текущего года.
По информации, предоставленной пресс-службой республиканского министерства образования, рабочие восстановят цоколь здания, уберут старую отмостку и подготовят территорию для новой. Также в планы подрядчика входит замена крыши и выравнивание с последующей покраской фасада учреждения. Ожидается, что обновленная школа примет учащихся 1 сентября этого года.
На следующий год власти планируют провести модернизацию классов и внутренних помещений школы.
Напомним, в столице Республики Коми в парке имени Кирова обнаружили незарегистрированный аттракцион. Сооружение может быть опасно для посетителей.
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