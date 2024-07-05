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В Коми правоохранители лишили российского гражданства десятерых людей

В Коми правоохранители лишили российского гражданства десятерых людейФото из архива "Про Город"

МВД по Коми прекратило российское гражданство у 10 граждан. С начала 2024 года это коснулось двух мужчин, осужденных за тяжкие преступления против здоровья населения. Оба осужденных, 39 и 54 лет, лишены гражданства и обязаны покинуть страну после отбытия наказания.

Сотрудники полиции уведомляют указанных лиц о решениях и изымают у них паспорта. Продолжается работа по выявлению других граждан, осужденных за преступления, предусмотренные законом.

С октября 2023 года вступили в силу поправки к закону "О гражданстве Российской Федерации", позволяющие лишать гражданства лиц, совершивших определенные преступления: террористические, экстремистские преступления, незаконный оборот оружия и наркотиков, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и реабилитацию нацизма.

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