В Коми правоохранители лишили российского гражданства десятерых людей
- 20:30 5 июля
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- Инесса Богатая
МВД по Коми прекратило российское гражданство у 10 граждан. С начала 2024 года это коснулось двух мужчин, осужденных за тяжкие преступления против здоровья населения. Оба осужденных, 39 и 54 лет, лишены гражданства и обязаны покинуть страну после отбытия наказания.
Сотрудники полиции уведомляют указанных лиц о решениях и изымают у них паспорта. Продолжается работа по выявлению других граждан, осужденных за преступления, предусмотренные законом.
С октября 2023 года вступили в силу поправки к закону "О гражданстве Российской Федерации", позволяющие лишать гражданства лиц, совершивших определенные преступления: террористические, экстремистские преступления, незаконный оборот оружия и наркотиков, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и реабилитацию нацизма.
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