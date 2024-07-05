В Коми правоохранители лишили российского гражданства десятерых людей

МВД по Коми прекратило российское гражданство у 10 граждан. С начала 2024 года это коснулось двух мужчин, осужденных за тяжкие преступления против здоровья населения. Оба осужденных, 39 и 54 лет, лишены гражданства и обязаны покинуть страну после отбытия наказания.

Сотрудники полиции уведомляют указанных лиц о решениях и изымают у них паспорта. Продолжается работа по выявлению других граждан, осужденных за преступления, предусмотренные законом.