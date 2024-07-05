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В Сыктывкар снова приедет ретро-поезд

В Сыктывкар снова приедет ретро-поезд Фото из архива "Про Город"

Жители и гости Республики Коми получат возможность совершить поездку на ретропоезде по маршруту Сыктывкар – Микунь и обратно. Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба.

Паровоз будут курсировать 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 и 31 августа.

На даты 1, 3, 9, 11, 17, 23, 25 и 31 августа будет доступен специальный вагон для организованных групп с экскурсионной программой.

В этом вагоне предусмотрено 62 посадочных места, он оснащен кондиционером, биотуалетом и телевизором.

Билеты можно приобрести через мобильное приложение "РЖД Пассажирам" или непосредственно у проводника в день отправления при наличии свободных мест.

Проект осуществляется под руководством Минэкразвития Республики Коми.

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