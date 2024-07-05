Внедрение продуктов на основе генеративного искусственного интеллекта стало проще, чем их разработка

Об этом Александр Ведяхин заявил на Финансовом конгрессе Банка России

На Финансовом конгрессе Банка России первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин подчеркнул, что искусственный интеллект задаёт основной вектор развития Сбера, поскольку он будет активно интегрироваться во все сферы бизнеса.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

" Искусственный интеллект задает основной вектор развития Сбера, поскольку мы верим в то, что он будет активно интегрироваться во все сферы бизнеса. Такая быстрая интеграция станет возможной по двум причинам. Во-первых, д альнейшее качественное развитие больших языковых моделей через обучение на большом корпусе знаний из разных областей и дальнейшее дообучение на доменных знаниях, а также рост вычислительной эффективности подобных моделей. Вторая причина — внедрение продуктов на основе генеративного AI стало куда проще, чем сама разработка: чаще всего не нужно обладать специальными знаниями, порог для входа становится минимальным" .

Сбер уделяет пристальное внимание революционным (Disrupt) инициативам, за счет которых осуществляется комплексная трансформация бизнес-модели. Управление этой частью портфеля вынесено в отдельный трек с использованием венчурного подхода к распределению ресурсов и одобрению инициатив.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: