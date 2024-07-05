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В мае 2024 года жители Коми оставили в ресторанах полтора миллиарда рублей

В мае 2024 года жители Коми оставили в ресторанах полтора миллиарда рублейФото из архива "Про Город"

В мае 2024 года жители Республики Коми потратили в ресторанах 1, 5 миллиарда рублей. В пересчете на сопоставимые цены это на 12, 9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. О таких данных сообщает Комистат.

Примечательно, что аналогичная сумма была потрачена и в апреле. С начала года общее количество расходов в ресторанах и кафе составила около 7, 1 миллиарда рублей, что соответствует 110, 1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Напомним, в Республике Коми за предыдущую неделю в магазинах подорожал чай, вермишель и колбаса. Однако подешевела курица, и куриные яйца. Овощи и фрукты также подорожали в среднем почти на 6 процентов, но не все виды. Картофель, например, стал стоить дешевле на семь процентов, а бананы на 2, 3 процента.

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