В мае 2024 года жители Коми оставили в ресторанах полтора миллиарда рублей

В мае 2024 года жители Республики Коми потратили в ресторанах 1, 5 миллиарда рублей. В пересчете на сопоставимые цены это на 12, 9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. О таких данных сообщает Комистат.

Примечательно, что аналогичная сумма была потрачена и в апреле. С начала года общее количество расходов в ресторанах и кафе составила около 7, 1 миллиарда рублей, что соответствует 110, 1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.