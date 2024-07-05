В Сыктывкаре завершается расчистка территории старого рынка под новую школу

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Городу осталось выкупить четыре помещения В 2019 году администрация Сыктывкара начала масштабный проект по преобразованию территории бывшего городского рынка на улице Карла Маркса. Планируется строительство нового корпуса для школы №21 – современного трехэтажного здания на 24 класса, которое сможет принять большое количество учеников и разгрузить переполненные школы города. Однако реализация проекта столкнулась с рядом сложностей, затянувших процесс.

Первым этапом стало освобождение площадки от существующих построек. Мэрия начала процедуру выкупа недвижимости у частных владельцев, предложив им компенсацию из городского бюджета. Всего на эти цели было потрачено 50,5 миллиона рублей. Однако не все собственники согласились с предложенной им ценой, что привело к многочисленным судебным разбирательствам.

Процесс изъятия объектов недвижимости завершился только к середине 2022 года, но некоторые судебные споры по поводу размера выплат продолжаются до сих пор.

Несмотря на трудности, мэрия Сыктывкара не отказывается от планов по строительству новой школы. 5 июля мэр города Владимир Голдин провел встречу с журналистами, на которой рассказал о текущем положении дел. По его словам, практически вся территория будущего учебного заведения уже сформирована. Осталось выкупить всего четыре помещения в доме №15 по улице Юхнина, и участок будет полностью готов к строительству.

Проект нового здания уже разработан. За основу архитекторы взяли успешный проект школы на 600 мест, построенной в поселке Краснозатонский. Трехэтажное здание будет отвечать всем современным требованиям и нормам безопасности, а также комфортно для учеников и преподавателей.

Помимо самого здания школы, проект предусматривает благоустройство прилегающей территории:

Подъездные пути и тротуары для безопасного и удобного доступа к школе;

Физкультурно-спортивную зону с современным оборудованием для занятий физкультурой;

Игровую площадку для учеников младших классов;

Зону отдыха и прогулок, где дети смогут проводить время на свежем воздухе;

Хозяйственную зону с площадкой для мусорных контейнеров;

Озеленение территории с посадкой деревьев и кустарников местных пород.

В настоящее время проектная документация проходит государственную экспертизу, завершение которой ожидается к концу лета.