Испортят волосы: Роскачество выявило самые низкопробные марки шампуней

Фото из архива "Про Города"

Не только не помогают, но и вредят коже головы Недавно Роскачество провело масштабное исследование шампуней, представленных на российском рынке. По итогам тестирования некоторые бренды не оправдали ожиданий потребителей и экспертов.

Одним из главных разочарований оказался шампунь "Чистая линия". Несмотря на заявленный натуральный состав, в нем выявили повышенное содержание сульфатов, которые могут вызывать раздражение кожи головы и сухость волос. Эксперты также отметили, что эффективность очищения оставляет желать лучшего.

Шампунь марки "Schauma" также не порадовал. В его составе обнаружены агрессивные поверхностно-активные вещества, способные нарушить естественный баланс кожи головы. Эксперты подчеркнули, что после использования этого шампуня волосы становятся тусклыми и безжизненными.

Еще одним аутсайдером рейтинга стал шампунь "Pantene Pro-V". Несмотря на громкие рекламные обещания, продукт не справился с задачей глубокого очищения и ухода за волосами. Более того, в его составе обнаружены компоненты, которые могут вызывать аллергические реакции у людей с чувствительной кожей, пишет pg21.ru.