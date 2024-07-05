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В Коми в медучреждения начали поступать пациенты с симптомами теплового удара

В Коми в медучреждения начали поступать пациенты с симптомами теплового удара Фото из архива "Про Город"

С 24 июня по 4 июля в медицинские учреждения Республики Коми обратились три пациента с признаками перегрева.

В Сыктывкаре температура воздуха поднималась до +33…+35°С. Среди пострадавших: шестилетний ребенок, у которого появились головная боль, тошнота и рвота после двух часов на пляже, а также 19-летняя девушка, испытывающая учащенное сердцебиение и слабость после длительного пребывания на солнце. В Ухте 83-летний мужчина жаловался на слабость и головокружение. Все трое отказались от госпитализации.

Рекомендации по оказанию первой помощи при перегревании:

- Переместить пострадавшего в тенистое или прохладное место;

- Снять лишнюю одежду;

- Охладить тело компрессами или обрызгать прохладной водой;

- Дать пить охлажденную воду или электролитический напиток маленькими глотками;

- Положить пострадавшего на бок для предотвращения удушья;

- Контролировать пульс, дыхание и уровень сознания; при необходимости провести искусственное дыхание и массаж сердца;

- Избегать использования жаропонижающих средств.

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