В Коми в медучреждения начали поступать пациенты с симптомами теплового удара

С 24 июня по 4 июля в медицинские учреждения Республики Коми обратились три пациента с признаками перегрева.

В Сыктывкаре температура воздуха поднималась до +33…+35°С. Среди пострадавших: шестилетний ребенок, у которого появились головная боль, тошнота и рвота после двух часов на пляже, а также 19-летняя девушка, испытывающая учащенное сердцебиение и слабость после длительного пребывания на солнце. В Ухте 83-летний мужчина жаловался на слабость и головокружение. Все трое отказались от госпитализации.