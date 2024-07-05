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Лишатся земли: очередное строгое правило для всех собственников участков с 6 июля

Лишатся земли: очередное строгое правило для всех собственников участков с 6 июляФото из архива ПроГород Ухта

Юрист Ирина Сивакова поясняет, что земельный участок, приобретённый супругом во время брака на праве постоянного пользования и позже приватизированный, считается общей собственностью супругов. С этой точки зрения, требование нотариуса о согласии бывшего мужа на дарение данного участка является вполне обоснованным.

Однако, по мнению Верховного суда РФ, после развода нотариальное согласие другого супруга на сделку с совместно нажитым имуществом не требуется. Это означает, что женщина может оформить договор дарения участка на свою мать и зарегистрировать его в ЕГРН без одобрения бывшего мужа.

Стоит отметить, что второй супруг может оспорить сделку в течение годичного срока, если докажет, что одаряемый был осведомлён о его несогласии на дарение. Поэтому важно тщательно фиксировать все юридические аспекты сделки, чтобы избежать возможных конфликтов и защитить свои права, сообщает Sevastopolmedia.ru.

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