Лучше сена и навоза: 1 горсть на грядку картошки при окучивании - урожай будет до осени

Фото из архива "Про Города"

Попробуйте эту хитрость в июле и удивитесь результату Июль – ключевой месяц для выращивания картофеля, требующего особого внимания. Чтобы получить крупные клубни, дачники рекомендуют в этот период уделить растениям особый уход.

Для здорового роста картофеля необходимо обеспечить его магнием, который отвечает за формирование клубней. Недостаток магния в почве может привести к снижению их количества. Чтобы получить обильный урожай крупных клубней, важно восполнить дефицит магния.

Дачники советуют вносить калимагнезию при окучивании, чтобы корни получили достаточно магния к моменту бутонизации и цветения. Рекомендуется рассыпать горсть удобрения (около 20 граммов на квадратный метр) на ряд из 12 кустов и затем окучить их. Калимагнезия быстро растворяется в воде и поглощается корнями после дождя. При этом, специалисты не советуют использовать калимаг, так как содержащийся в нем хлор отрицательно влияет на рост клубней картофеля.

Также важно позаботиться о почве, обеспечив её органическими удобрениями. Перегной и компост являются ключевыми элементами в питании картофеля. Не менее важен и регулярный полив, который способствует правильному развитию растений.

Следует помнить, что данные рекомендации, основанные на опыте дачников, не гарантируют 100-процентного успеха. Множество факторов, таких как точность выполнения правил и навыки каждого огородника, будут влиять на конечный результат, сообщает ussurmedia.ru.