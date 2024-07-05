Больше не пускают: в РЖД ввели новые правила прохода в вагоны поездов
- 15:19 5 июля
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- Служба новостей
РЖД прокомментировала ситуацию с запретом на вход сопровождающих в поезда "Сапсан" и некоторые скоростные составы на маршруте Москва – Санкт-Петербург.
Компания объяснила, что ее сотрудники следуют новым регламентам, введенным в 2022 году, в ответ на многочисленные жалобы, появившиеся в различных телеграм-каналах.
"Согласно приказу Минтранса России от 25 февраля 2022 года № 60, сопровождающим запрещен доступ в вагоны высокоскоростных поездов "Сапсан" на начальных и промежуточных станциях", – сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу РЖД.
Также в действии приказ Минтранса № 4 от 9 января 2024 года, который предусматривает, что доступ в скоростные поезда № 728/727 и 747/748 по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва (Октябрьская железная дорога) разрешен исключительно пассажирам.
РЖД также подчеркивает, что зона транспортной безопасности ограничена периметром вагона, и доступ туда имеют только владельцы билетов.
"Для других поездов дальнего следования АО «ФПК», проводник может допустить сопровождающих в вагон только в сопровождении пассажиров, которые устно подтвердят их присутствие. Эти же правила касаются и встречающих", – указывается в сообщении.
Заходить в вагон запрещено, если стоянка составляет 5 минут или меньше. В таких случаях помощь с багажом оказывают проводники.
"Правильно! Безопасность прежде всего", – выразила согласие пользовательница сети.
"В субботу провожал мать с племянником на поезд "Сапсан" по маршруту Санкт-Петербург – Москва. Маме 75, племяннику – 10, было две тяжелые сумки и несколько полегче. Хотел занести их до стеллажа в вагон. Бывают случаи, когда некоторые правила кажутся абсурдными," – выразил недовольство житель Петербурга.
По данным газеты «Взгляд», доступ сопровождающим также запрещен в поезда "ГрандСервисЭкспресс", курсирующие в Крым.
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