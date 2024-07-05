Больше не пускают: в РЖД ввели новые правила прохода в вагоны поездов

РЖД прокомментировала ситуацию с запретом на вход сопровождающих в поезда "Сапсан" и некоторые скоростные составы на маршруте Москва – Санкт-Петербург.

Компания объяснила, что ее сотрудники следуют новым регламентам, введенным в 2022 году, в ответ на многочисленные жалобы, появившиеся в различных телеграм-каналах.

"Согласно приказу Минтранса России от 25 февраля 2022 года № 60, сопровождающим запрещен доступ в вагоны высокоскоростных поездов "Сапсан" на начальных и промежуточных станциях", – сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу РЖД.

Также в действии приказ Минтранса № 4 от 9 января 2024 года, который предусматривает, что доступ в скоростные поезда № 728/727 и 747/748 по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва (Октябрьская железная дорога) разрешен исключительно пассажирам.

РЖД также подчеркивает, что зона транспортной безопасности ограничена периметром вагона, и доступ туда имеют только владельцы билетов.