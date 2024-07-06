В Коми завершились учения сотрудников специальных подразделений Росгвардии на открытой местности

Пресс-служба Росгвардии сообщает, что сотрудники ОМОН "Зырянин" и СОБР "Заря" прошли разнообразные полевые упражнения, охватывающие огневую и физическую подготовку, тактико-специальные навыки, топографию и оказание медицинской помощи.

В течение недели спецподразделения совершенствовали навыки в различных оперативных ситуациях, проводили тренировки с пулеметными и гранатометными расчетами, снайперами, а также изучали тактику задержания и ликвидации диверсионных групп. Инструкторы вводили дополнительные задания, включающие оказание самопомощи при ранениях и выполнение эвакуации под огнем противника.