Ухтинец купил для бойцов СВО новый мотовездеход
- 27 июня 14:30
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- Инесса Богатая
Фото информационной программы "День"
Ухтинец Иван Белов приобрел для участников специальной военной операции новый вездеход. Об этом сообщает информационная программа "День".
В ближайшее время эта техника будет доставлена бойцам на херсонское направление. Ранее военнослужащие, находящиеся в зоне проведения операции, получили от жителей Коми устройство для подавления дронов. В благодарность участники боевых действий записали видеопослание.
В настоящее время готовится очередная партия гуманитарной помощи. Для отправки собирают: дизельный генератор, анализаторы частот, передатчик, гвозди, саморезы, топор, степлер и скобы, розетки, лампы, вилки, удлинительные катушки и инструменты для ремонта грузовиков, а также комплекты для артиллеристов.
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