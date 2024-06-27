Ухтинец купил для бойцов СВО новый мотовездеход

Ухтинец Иван Белов приобрел для участников специальной военной операции новый вездеход. Об этом сообщает информационная программа "День".

В ближайшее время эта техника будет доставлена бойцам на херсонское направление. Ранее военнослужащие, находящиеся в зоне проведения операции, получили от жителей Коми устройство для подавления дронов. В благодарность участники боевых действий записали видеопослание.