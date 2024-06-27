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Ухтинец купил для бойцов СВО новый мотовездеход

Ухтинец купил для бойцов СВО новый мотовездеход Фото информационной программы "День"

Ухтинец Иван Белов приобрел для участников специальной военной операции новый вездеход. Об этом сообщает информационная программа "День".

В ближайшее время эта техника будет доставлена бойцам на херсонское направление. Ранее военнослужащие, находящиеся в зоне проведения операции, получили от жителей Коми устройство для подавления дронов. В благодарность участники боевых действий записали видеопослание.

В настоящее время готовится очередная партия гуманитарной помощи. Для отправки собирают: дизельный генератор, анализаторы частот, передатчик, гвозди, саморезы, топор, степлер и скобы, розетки, лампы, вилки, удлинительные катушки и инструменты для ремонта грузовиков, а также комплекты для артиллеристов.

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