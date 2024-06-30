С 1 июля жизнь неработающих россиян изменится: Голикова раскрыла новый указ

По данным проверенных источников, Социальный фонд России сообщает, что с 1 июля 2024 года средний размер пенсии по старости для неработающих граждан увеличится до 18 521 рубля. Татьяна Голикова акцентирует внимание на том, что увеличение выплат станет возможным благодаря бюджету.

Для получения страховой пенсии по старости необходимо соответствовать трем обязательным условиям. Женщины смогут выходить на пенсию по достижении 60 лет, а мужчины — 65 лет. Эти возрастные ограничения будут полностью применяться только с 2028 года, сейчас же россияне проходят через переходный период.