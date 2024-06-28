Три жителя Коми погибли в ходе проведения СВО
- 23:40 28 июня
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- Олег Помидоров
В ходе проведения специальной военной операции геройски погибли три жителя Коми – гвардии рядовой Дмитрий Петров, рядовой Андрей Одинцов и гвардии рядовой Роман Бойканич. Об этом сообщил на своей странице руководитель региона.
Дмитрий Михайлович Петров родился в столице Коми, мужчина проживал в поселке Седкыркещ. На СВО боец служил в должности стрелка-помощника гранатометчика стрелкового отделения.
Андрей Степанович Одинцов родом из села Семуково Усть-Вымского района. Мужчина проживал в селе Айкино. Служил он в должности оператора РЭБ мотострелкового взвода.
Роман Иванович Бойканич родился в поселке Чим Удорского района. После – проживал в поселке Благоево. Мужчина служил на специальной военной операции в должности гранатометчика мотострелкового отделения.
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