Три жителя Коми погибли в ходе проведения СВО

В ходе проведения специальной военной операции геройски погибли три жителя Коми – гвардии рядовой Дмитрий Петров, рядовой Андрей Одинцов и гвардии рядовой Роман Бойканич. Об этом сообщил на своей странице руководитель региона.

Дмитрий Михайлович Петров родился в столице Коми, мужчина проживал в поселке Седкыркещ. На СВО боец служил в должности стрелка-помощника гранатометчика стрелкового отделения.