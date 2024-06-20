На фасаде одной из сыктывкарских школ появится мемориальная доска герою СВО

Фото со страницы "ВКонтакте" главы Коми Владимира Уйбы

Принято решение увековечить память Алексея Пономарева Вчера в столице Коми состоялось внеочередное заседание городского Совета, на котором депутаты собрались, чтобы почтить память героя СВО, ефрейтора Алексея Пономарева. Алексей был опытным военным, служившим старшим стрелком мотострелкового отделения. Он героически погиб при выполнении боевого задания четвертого марта 2023 года, отдав свою жизнь за Родину.

По инициативе близких, сослуживцев Алексея и местных властей, было предложено увековечить его память, установив мемориальную доску с его именем на фасаде школы №12 имени Олега Кошевого, расположенной по адресу улица Интернациональная, 167. Школа была выбрана не случайно: Алексей был выпускником этого учебного заведения.

Депутаты городского Совета единогласно поддержали эту инициативу.