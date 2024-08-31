В Коми дорожают огурцы и дешевеют помидоры

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми дорожают огурцы, греча и подгузники. Об изменении цен за неделю сообщает Комистат. С 20 по 26 августа было зафиксировано удорожание на ренгалин. Также из непродовольственных товаров выросла стоимость зубных щеток и паст, а также туалетного мыла и подгузников. Ещё подорожали сухие корма для животных.

Продукты питания также подверглись изменению цен. Дешевле стали куриные яйца. Подорожали овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, а также подсолнечное масло, пастеризованное молоко и пшеничная мука.

Из овощей и фруктов изменения коснулись огурцов. Они стали дороже на 7,1 процентов. При этом на семь процентов подешевели помидоры. Также упала стоимость белокочанной капусты, картофеля, столовой свёклы, репчатого лука, моркови и бананов с яблоками.