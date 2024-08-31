В Коми молодой водитель получил травму из-за "плохой" дороги

В Корткеросском районе молодой водитель наехал на яму и пострадал. Об этом сообщает УГИБДД региона.

30 августа 2024 года около девяти часов вечера в Корткеросском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель 2004 года рождения за рулём «ВАЗа» ехал по дороге Верхняя Максаковка – Веселовка. На 26 километре данной трассы молодой человек наехал на препятствие в виде просадки грунта. Это привело к травме.