В Коми молодой водитель получил травму из-за "плохой" дороги
- 19:49 31 августа
- 16+
- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Корткеросском районе молодой водитель наехал на яму и пострадал. Об этом сообщает УГИБДД региона.
30 августа 2024 года около девяти часов вечера в Корткеросском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель 2004 года рождения за рулём «ВАЗа» ехал по дороге Верхняя Максаковка – Веселовка. На 26 километре данной трассы молодой человек наехал на препятствие в виде просадки грунта. Это привело к травме.
Автолюбитель получил ушиб позвоночника. В момент происшествия он был пристегнут ремнями безопасности. Госпитализация не потребовалась.
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