В Сыктывкаре парк защитят от дождевых и талых вод

Вдоль Кировского парка в Сыктывкаре проходят работы по установке ливнеперехватывающих сооружений. Об этом с своих социальных сетях пишет мэр города Владимир Голдин.

На улице Кирова ведется строительство инженерных сооружений для перехвата ливневых вод, что должно защитить парк имени С.М. Кирова от дождевых и талых вод, стекающих с нижней части центра города с уклоном к реке Сысола.