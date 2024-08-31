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В Сыктывкаре парк защитят от дождевых и талых вод

В Сыктывкаре парк защитят от дождевых и талых водФото со страницы Владимира Голдина

Вдоль Кировского парка в Сыктывкаре проходят работы по установке ливнеперехватывающих сооружений. Об этом с своих социальных сетях пишет мэр города Владимир Голдин.

На улице Кирова ведется строительство инженерных сооружений для перехвата ливневых вод, что должно защитить парк имени С.М. Кирова от дождевых и талых вод, стекающих с нижней части центра города с уклоном к реке Сысола.

В 2024 году планируется построить первую линию таких сооружений вдоль улицы Кирова на границе с парком. Это будет трубопровод длиной 804 метра с диаметрами труб 400 и 500 миллиметров, а также 111 метров водоотводных лотков. Будет установлено 23 новых колодца и 10 дождеприемников.

Из-за плотной застройки исторического центра города основной проблемой является пересечение с существующими сетями газо-, тепло-, и водоснабжения, канализации и связи. Поэтому строительство ведется с максимальной осторожностью. По завершении работ будут восстановлены дорожное покрытие и благоустройство территории.

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