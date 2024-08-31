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В результате ДТП с микроавтобусом на трассе Сыктывкар - Ухта погиб человек

В результате ДТП с микроавтобусом на трассе Сыктывкар - Ухта погиб человек Фото УГИБДД по Коми

В Княжпогостском районе произошло смертельное ДТП. Подробности сообщает УГИБДД по Республике Коми.

30 августа 2024 года на трассе Сыктывкар – Ухта произошла трагическая авария. Около 09:55 на 114 километре автодороги столкнулись питбайк и микроавтобус.

Водитель двухколёсного транспорта марки Kayo 1977 года рождения выезжал на трассу Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар. Мужчина не предоставил преимущество в движении “Форду”. Микроавтобус ехал в сторону столицы Коми. В результате питбайк столкнулся с Ford Transit.

Питбайкера увезли в Княжпогостскую ЦРБ. От полученных травм житель Коми скончался в реанимации.

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