В Коми неисправное электрооборудование и неосторожно обращение с огнём стали причинами пожара

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Сыктывкаре неисправное электрооборудование стало причиной пожара. Об этом сообщает МЧС по Республике Коми. 29 августа 2024 года в регионе произошло два пожара. Никто не пострадал.

Первое возгорание произошло в Воркуте. Из-за неосторожного обращения с огнём загорелось неэксплуатируемое здание на Станционной улице. Восемь огнеборцев и две единицы пожарной техники ликвидировали горение на площади в 30 квадратных метров.

Второе происшествие случилось в столице Коми. Загорелась хозяйственная постройка на улице 1-я Промышленная. Семеро огнеборцев и две единицы техники потушили огонь на площади в 45 квадратных метров. Причиной возгорания стало неисправное электрооборудование.