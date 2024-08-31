В России пять книжных сайтов внесли в реестр запрещенной информации

Среди нарушителей оказались сайты babook.org, freedomletters.org, ruslania.com, bookamaro.com и goodreads.com. Эти онлайн-сервисы размещают книги, содержащие фейковую информацию о спецоперации, пропаганду ЛГБТ (Экстремистское движение, запрещенное в России.), а также информацию, представляющую угрозу политической стабильности в России и дискредитирующие действия государственных органов и Вооружённых сил РФ, уточнили в Роскомнадзоре.

По данным ведомства, многие авторы этих книг — иноагенты, при этом их произведения не имеют необходимой маркировки: сервисы не разместили предусмотренное законом предупреждение о статусе автора. Также среди основателей этих сервисов есть россияне, покинувшие страну, и многие из них принадлежат иностранным компаниям. Также Роскомнадзор заключил: если владельцы этих ресурсов не выполнят требования ведомства, их доступ на территории РФ будет ограничен.