В Греции произошла экологическая катастрофа: известный порт заполнился мёртвой рыбой

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Греции началась экологическая катастрофа. Тонны мёртвой рыбы вылавливают из моря. Об этом сообщает Московский комсомолец. Греческие власти начали сбор сотен тысяч мертвых рыб, которые на этой неделе заполонили туристический порт в центральном городе Волос после того, как были вытеснены из своих обычных пресноводных местообитаний во время наводнения в 2023 году.

Плавающие туши рыб создавали серебристый покров над портом и зловоние, которое встревожило жителей и власти, которые поспешили собрать их, прежде чем запах достигнет близлежащих ресторанов и отелей. 28 августа траулеры вытащили сети для сбора рыбы, которую затем погрузили в грузовики. По данным властей, за 24 часа было собрано более 40 тонн.

Мэр Волоса Ахиллеас Беос заявил, что запах сделался невыносимым. Во время пресс-конференции в среду он обвинил правительство в том, что оно не решило проблему до того, как она достигла его города. Он сказал, что гниющая рыба может привести к экологической катастрофе для других видов рыб в этом районе.

Эксперты заявили, что проблема была вызвана историческими наводнениями в прошлом году, которые затопили Фессалийскую равнину дальше на север. В результате наводнения близлежащее озеро, которое было осушено в 1962 году в целях борьбы с малярией, увеличилось в три раза по сравнению с нормальным размером.