В Греции произошла экологическая катастрофа: известный порт заполнился мёртвой рыбой
- 10:45 31 августа
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- Анастасия Амелькина
В Греции началась экологическая катастрофа. Тонны мёртвой рыбы вылавливают из моря. Об этом сообщает Московский комсомолец.
Греческие власти начали сбор сотен тысяч мертвых рыб, которые на этой неделе заполонили туристический порт в центральном городе Волос после того, как были вытеснены из своих обычных пресноводных местообитаний во время наводнения в 2023 году.
Плавающие туши рыб создавали серебристый покров над портом и зловоние, которое встревожило жителей и власти, которые поспешили собрать их, прежде чем запах достигнет близлежащих ресторанов и отелей. 28 августа траулеры вытащили сети для сбора рыбы, которую затем погрузили в грузовики. По данным властей, за 24 часа было собрано более 40 тонн.
Мэр Волоса Ахиллеас Беос заявил, что запах сделался невыносимым. Во время пресс-конференции в среду он обвинил правительство в том, что оно не решило проблему до того, как она достигла его города. Он сказал, что гниющая рыба может привести к экологической катастрофе для других видов рыб в этом районе.
Эксперты заявили, что проблема была вызвана историческими наводнениями в прошлом году, которые затопили Фессалийскую равнину дальше на север. В результате наводнения близлежащее озеро, которое было осушено в 1962 году в целях борьбы с малярией, увеличилось в три раза по сравнению с нормальным размером.
С тех пор уровень воды в озере резко снизился, что вынудило пресноводную рыбу направиться к порту Волос, который впадает в залив Пагасетик и Эгейское море, где она не может выжить. В устье реки, впадающей в Волос, не была поставлена сеть. Когда рыба попала в море, соленая вода убила ее.