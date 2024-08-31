В Коми не будут продавать алкоголь 1 и 2 сентября

В Коми 2 сентября не будут продавать алкоголь в магазинах. Это связано с тем, что День Знаний перенесли на понедельник, так как 1 сентября выпадает на воскресенье. Об этом ранее напомнил Минсельхоз региона.

При этом в ресторанах и кафе алкоголь можно будет купить. В Коми есть закон, который запрещает продажу алкоголя в определенные дни: Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (последняя суббота июня), День семьи, любви и верности (8 июля) и День знаний (1 сентября). Поэтому в регионе продажа алкоголя запрещена и 1, и 2 сентября.