В Коми начали ежедневно мониторить цены на школьные товары
- 20:45 30 августа
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- Инесса Богатая
В преддверии 1 сентября глава минсельхоза Коми Надежда Усова провела совещание, посвященное ценовой политике на школьные принадлежности. Беседа между бизнесом и властью была организована для предотвращения необоснованного повышения розничных цен и защиты прав потребителей.
Отметим, что в мероприятии также участвовали сотрудники Прокуратуры республики, территориального Управления Федеральной антимонопольной службы, органы исполнительной власти и местного самоуправления, Торгово-промышленная палата Коми, а также федеральные и региональные торговые сети.
Подчеркнем, что Н. Усова также отметила активную роль бизнес-сообщества, указав на то, что многие компании ежегодно проводят праздничные мероприятия для несовершеннолетних и занимаются благотворительностью. Федеральные торговые сети предлагают сезонные скидки и акции на школьную продукцию. Во всех муниципальных образованиях республики каждую неделю проводится мониторинг цен на канцелярские товары, школьную форму и прочие принадлежности.
Кстати, по данным контрольно-надзорных органов, ценовая обстановка в регионе на непродовольственные товары, включая школьные, соответствует общенациональным тенденциям. Кроем того, не выявлено нарушений правил конкуренции и необоснованного роста цен.