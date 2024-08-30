В Коми начали ежедневно мониторить цены на школьные товары

В преддверии 1 сентября глава минсельхоза Коми Надежда Усова провела совещание, посвященное ценовой политике на школьные принадлежности. Беседа между бизнесом и властью была организована для предотвращения необоснованного повышения розничных цен и защиты прав потребителей.

Отметим, что в мероприятии также участвовали сотрудники Прокуратуры республики, территориального Управления Федеральной антимонопольной службы, органы исполнительной власти и местного самоуправления, Торгово-промышленная палата Коми, а также федеральные и региональные торговые сети.