“Зрители вытирали слезы”: в Сыктывкаре состоялась премьера фильма об абортах “Мамино письмо”

Фото Никиты Чернова / "Про Город Сыктывкар"

30 августа в стенах республиканской Филармонии прошел показ документального фильма “Мамино письмо”. Представлял жителям Сыктывкара киноленту известный телеведущий и руководитель православного телеканала “Спас” Борис Корчевников. Журналист издания “Про Город Сыктывкар” побывал на премьере.



Изначально мероприятие должно было пройти в Национальной библиотеке Коми, однако появился большой ажиотаж, и показ фильма перенесли в Филармонию. Уже за 20 минут до старта все места были заняты. Среди зрителей также были Глава региона Владимир Уйба, республиканские министры и создатели фильма: директор телеканала “Спас” Борис Корчевников и креативный продюсер ленты Анна Захарова.



Событие было разделено на две части: показ фильма, а после – обсуждение и творческая встреча с Борисом Корчевниковым. К слову, каждый желающий мог задать свой вопрос известному телеведущему. Кинолента была снята по заказу телеканала “Спас”. Фильм “Мамино письмо” повествует об истории матери и дочери, которые обе оказались беременными. Перед ними встает вопрос: нужно ли сохранить ребенка, или все-таки решиться на аборт. Каждая из женщин проходит сложный этап в своей жизни. Параллельно этой истории, подруга дочери занимается съемками фильма об искусственном прерывании развития плода. Там она берет комментарии у людей различных профессий, которые рассказали, как они в своей жизни сталкивались с проблемой абортов.

Открыли показ глава Коми Владимир Уйба и директор телеканала “Спас” Борис Корчевников. Руководитель региона сразу отметил, насколько важны такие фильмы в наше время:

“Сегодня в республике знаковое событие – предпоказ фильма "Мамино письмо". Сейчас как никогда важен вопрос сохранения семейных ценностей, ответственного родительства, материнства, отцовства. Сегодня мы начинаем говорить о последствиях абортов и ответственности за необдуманные поступки. Вопрос сохранения детей – вопрос государственной безопасности, нужно действовать на сохранение семьи, принципов многодетности. Показы такого фильма для кого-то возможно будет чертой, через которую человек не переступит и тем самым сохранит себя, жизнь ребенка и нашу страну”, – сообщил со сцены Владимир Уйба.

После, речь продолжил Борис Корчевников, которого перед этим поблагодарил Глава Коми за приезд в регионе с этой кинолентой.

“Руководитель республики прав, действовать нужно было еще вчера, а сейчас мы находимся в катастрофической ситуации. То, что я увидел в Коми, меня потрясло – за короткий срок в республике втрое снизилось число абортов. Такой результат стал возможен благодаря вашей работе и работе команды глава региона. Надо иметь большое сердце, которое печется о людях и бьется за жизнь людей”, – заявил Борис Корчевников.



После этого, Глава региона вручил директору канала подарок. Затем все приступили к просмотру. Картина длилась чуть больше часа, однако уже в середине показа у зрителей выступали слезы на лице. Многие не сдерживались, так как сюжетные линии фильма “заглядывали” глубоко в душу почти каждому смотрящему этот фильм. В конце, на титрах, зал “взорвался” оглушительными аплодисментами.



После показа на сцену вышли Глава республики Владимир Уйба, продюсер фильма Анна Захарова, директор канала Борис Корчевников и архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Владыка Питирим. По двум сторонам зала стояли два микрофона, к которому мог подойти любой желающий и задать свой вопрос.



Руководитель региона взял слово и сразу привел статистику о снижении абортов в Коми. Так, количество женщин, которые решили прервать беременность снизилось в трое. По информации Владимира Уйба, если в 2015 году в Коми прошло 6316 абортов, а годом ранее 3000, то сейчас этот показатель снизился до 1000. Также губернатор сообщил о целом ряде мер поддержки для беременных женщин, которые были введены с 2020 года. В 2024 году регион потратил миллиард рублей на поддержку материнства. По словам Владимира Уйба, в первую очередь деньги идут на обеспечение финансовой защиты женщин, которые сталкиваются с выбором: родить ребенка или сделать аборт.



Журналист портала “Про Город Сыктывкар” задал вопрос Борису Корчевникову о том, как можно воспитать духовность в молодежи, которая находится в регионах. Директор канала ответил, что это цель всей его жизни, а сам он об этом размышляет постоянно.

“Мне кажется, тут надо быть очень искренним. Вот почему у людей сегодня выступали слезы на глазах? Потому что это была реакция на правду. Там не было фальши. Встреча с богом это самое главное, что может произойти. Нужно показывать эту красоту и она будет заразительна. Стоит потрудиться и эффект будет”, – сообщил Борис Корчевников.

В ходе общения, к микрофону подошло немало зрителей, однако в большинстве своем они, вместо вопроса, просто благодарили авторов фильма за переданную историю. Одна из девушек рассказала главе Коми, что некоторые коммерческие медорганизации проводят аборты без каких либо ограничений и предупреждений женщин о возможных последствиях. После чего, она попросила Владимира Уйба взять эту ситуацию под контроль. Также немалая часть зрителей просила руководителя региона начать показ этого фильма в школах республики. Директор телеканала, обещал передать ссылку с копией на фильм.

