В Коми прошёл фестиваль «Самое важное в мире – это семья и любовь»

Сотрудники Центральной межпоселенческой библиотеки имени Юхнина, расположенной в Прилузье, поучаствовали в красочном фестивале творчества и спорта под наименованием «Самое важное в мире – это семья и любовь». Об этом пишет в своих соцсетях Владимир Уйба.

Это значительное событие прошло в деревне Кулига, которая входит в состав сельского поселения Объячево. Организацию этой праздничной акции взяли на себя Прилузская организация КРО ВОИ и актив ТОС "Дзолянь" (в переводе с коми языка - «Родник»). Их усилия превратили фестиваль в незабываемый праздник для всех участников и гостей.