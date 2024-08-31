В Коми прошёл фестиваль «Самое важное в мире – это семья и любовь»
- 11:45 31 августа
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- Анастасия Амелькина
Сотрудники Центральной межпоселенческой библиотеки имени Юхнина, расположенной в Прилузье, поучаствовали в красочном фестивале творчества и спорта под наименованием «Самое важное в мире – это семья и любовь». Об этом пишет в своих соцсетях Владимир Уйба.
Это значительное событие прошло в деревне Кулига, которая входит в состав сельского поселения Объячево. Организацию этой праздничной акции взяли на себя Прилузская организация КРО ВОИ и актив ТОС "Дзолянь" (в переводе с коми языка - «Родник»). Их усилия превратили фестиваль в незабываемый праздник для всех участников и гостей.
Программа фестиваля была насыщенной и разнообразной, включала в себя концертные выступления, множество игровых и спортивных площадок, а также проявления творческой и интеллектуальной активности. Библиотекари провели уникальный мастер-класс "Утка-Чӧж" (Утка-Прародительница), представляющий собой занятие по народным ремеслам, а также семейные викторины, способствовавшие сплочению семей и развитию командного духа.
В этот день также прошёл юбилее активистки ТОСа Розы Афанасьевны Пунеговой. Она является Заслуженным работником Коми, Почётным ветераном и Почётным гражданином села Объячево и Прилузского района.