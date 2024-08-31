Республика Коми стала партнёром авиакомпании «РусЛайн»
- 22:45 31 августа
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- Анастасия Амелькина
Коми активно работает над расширением своих воздушных связей с другими частями России. Об этом пишет глава региона Владимир Уйба.
В рамках этой инициативы региональное руководство взяло на себя софинансирование субсидируемых авиамаршрутов в такие города, как Екатеринбург, Казань и Архангельск, а также в несколько других направлений на 2024-2025 годы. В партнерстве с авиакомпанией «РусЛайн» это позволит предложить доступные цены на билеты и обеспечить регулярные авиарейсы.
Период действия нового расписания охватывает с 27 октября 2024 года по 29 марта 2025 года. Билеты можно будет приобрести на официальном сайте www.rusline.aero и в любых авиакассах. О старте продаж на следующий год будет сообщено дополнительно.
Важно отметить, что рейсы данной авиакомпании запланированы по 20 направлениям из 16 различных городов России: Архангельск, Белоярский, Екатеринбург, Казань, Киров, Москва, Нарьян-Мар, Нижневартовск, Пермь, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Уфа, Ханты-Мансийск и Ярославль. Все эти маршруты будут обслуживаться комфортабельными самолетами Bombardier CRJ100/200.