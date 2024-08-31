Республика Коми стала партнёром авиакомпании «РусЛайн»

Коми активно работает над расширением своих воздушных связей с другими частями России. Об этом пишет глава региона Владимир Уйба.

В рамках этой инициативы региональное руководство взяло на себя софинансирование субсидируемых авиамаршрутов в такие города, как Екатеринбург, Казань и Архангельск, а также в несколько других направлений на 2024-2025 годы. В партнерстве с авиакомпанией «РусЛайн» это позволит предложить доступные цены на билеты и обеспечить регулярные авиарейсы.