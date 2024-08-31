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Жители Коми продолжают сдавать на переработку отходы

Жители Коми продолжают сдавать на переработку отходы Фото Минприроды Коми

В последний день лета жители двух посёлков Коми смогут сдать мусор на переработку. Об этом сообщает Минприроды региона.

31 августа 2024 года жители и гости Печорского района получат уникальную возможность сдать отходы, которые обретут вторую жизнь. Экомобиль Регионального оператора Севера посетит два населенных пункта, следуя по следующему маршруту:

В Чикшино напротив ФАПа с 10:00 до 12:00. Затем в Каджероме, около ДК, с 13:00 до 14:00.

Принимать будут ПЭТ-бутылки, ПНД-канистры, макулатуру, пластиковые карты, блистеры от таблеток, зубные щетки и тюбики от пасты, а также алюминиевые банки.

Подобные экологические инициативы не только эффективно решают проблемы утилизации отходов в отдаленных населенных пунктах Республики Коми, но также способствуют повышению экологической культуры среди жителей. Особенно важно, что это оказывает позитивное влияние на подрастающее поколение.

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