Жители Коми продолжают сдавать на переработку отходы

В последний день лета жители двух посёлков Коми смогут сдать мусор на переработку. Об этом сообщает Минприроды региона.

31 августа 2024 года жители и гости Печорского района получат уникальную возможность сдать отходы, которые обретут вторую жизнь. Экомобиль Регионального оператора Севера посетит два населенных пункта, следуя по следующему маршруту: