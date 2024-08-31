Жители Коми продолжают сдавать на переработку отходы
- 09:50 31 августа
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- Анастасия Амелькина
В последний день лета жители двух посёлков Коми смогут сдать мусор на переработку. Об этом сообщает Минприроды региона.
31 августа 2024 года жители и гости Печорского района получат уникальную возможность сдать отходы, которые обретут вторую жизнь. Экомобиль Регионального оператора Севера посетит два населенных пункта, следуя по следующему маршруту:
В Чикшино напротив ФАПа с 10:00 до 12:00. Затем в Каджероме, около ДК, с 13:00 до 14:00.
Принимать будут ПЭТ-бутылки, ПНД-канистры, макулатуру, пластиковые карты, блистеры от таблеток, зубные щетки и тюбики от пасты, а также алюминиевые банки.
Подобные экологические инициативы не только эффективно решают проблемы утилизации отходов в отдаленных населенных пунктах Республики Коми, но также способствуют повышению экологической культуры среди жителей. Особенно важно, что это оказывает позитивное влияние на подрастающее поколение.