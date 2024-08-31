В Сыктывкаре ребёнок попал в больницу после езды на питбайке

В пригородном посёлке Сыктывкара ребёнок на питбайке опрокинулся на проезжей части. Его увезли в больницу. Об этом сообщает УГИБДД региона.

30 августа 2024 года около 17:20 в пгт. Краснозатонский произошло ДТП. Мальчик 2011 года рождения ехал на питбайке BSE по Михайловской улице в сторону Трактовой. Юноша не справился с управлением и около 11 дома на улице 13-я линия опрокинулся на проезжей части.