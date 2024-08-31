В Сыктывкаре ребёнок попал в больницу после езды на питбайке
- 16:00 31 августа
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В пригородном посёлке Сыктывкара ребёнок на питбайке опрокинулся на проезжей части. Его увезли в больницу. Об этом сообщает УГИБДД региона.
30 августа 2024 года около 17:20 в пгт. Краснозатонский произошло ДТП. Мальчик 2011 года рождения ехал на питбайке BSE по Михайловской улице в сторону Трактовой. Юноша не справился с управлением и около 11 дома на улице 13-я линия опрокинулся на проезжей части.
Ребёнок получил закрытую травму колена левой ноги. Его увезли в больницу. В момент случившегося мальчик был без сопровождения взрослых. От более тяжёлых травм его спас мотошлем. Прав подросток не имеет и никогда не получал.
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