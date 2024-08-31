В России ищут пропавший вертолёт с туристами
- 16:45 31 августа
- 12+
- Анастасия Амелькина
На Камчатке идут поиски вертолета Ми-8 компании "Витязь-Аэро". На его борту было три члена экипажа и, предположительно, 19 туристов. Об этом пишут РИА Новости.
Сообщение о том, что вертолет не прибыл в пункт назначения, поступило 31 августа. Вертолет следовал по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка (Елизовский район), преодолевая расстояние в 25 километров. Компания "Витязь-Аэро" уже отправила другой борт на поиски.
Экстренные службы добавили, что по данным Росавиации, на вертолете действительно могло быть 19 туристов. Эта информация сейчас уточняется.
В 18:27 по местному времени спасатели, состоявшие из пяти человек и четырех единиц техники, начали наземные поиски под Вачкажцем. Представитель Росавиации также сообщил, что связь с вертолетом была потеряна около 07:15 по московскому времени.