В России ищут пропавший вертолёт с туристами

На Камчатке идут поиски вертолета Ми-8 компании "Витязь-Аэро". На его борту было три члена экипажа и, предположительно, 19 туристов. Об этом пишут РИА Новости.

Сообщение о том, что вертолет не прибыл в пункт назначения, поступило 31 августа. Вертолет следовал по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка (Елизовский район), преодолевая расстояние в 25 километров. Компания "Витязь-Аэро" уже отправила другой борт на поиски.