В Сыктывкаре автолюбитель попал в больницу после неудачного разворота
- 17:30 31 августа
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- Анастасия Амелькина
В Эжвинском районе водитель отечественного авто хотел развернутся, но врезался в Mitsubishi. Об этом информирует УГИБДД по Коми.
30 августа 2024 года около шести часов вечера на трассе Сыктывкар – Эжвинский район произошло ДТП. Водитель 1962 года рождения за рулём Lada Granta ехал в сторону Магистральной улицы в направлении с Весенней. На 14 километре дороги мужчина начал разворачиваться и не уступил дорогу Mitsubishi Carisma, которая ехала навстречу. В результате автомобили столкнулись.
Водитель “Лады” получил ушиб шейного отдела позвоночника, черепно-мозговую травму и ушибленную рану волосистой части головы. Мужчину увезли в больницу. За рулём пострадавший с 1987 года.
Всего в этот день зарегистрировали 6 ДТП с пострадавшими. В одной из аварий погиб человек. Ещё 15 дорожно-транспортных происшествий повлекли за собой материальный ущерб.