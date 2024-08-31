В Сыктывкаре автолюбитель попал в больницу после неудачного разворота

В Эжвинском районе водитель отечественного авто хотел развернутся, но врезался в Mitsubishi. Об этом информирует УГИБДД по Коми.

30 августа 2024 года около шести часов вечера на трассе Сыктывкар – Эжвинский район произошло ДТП. Водитель 1962 года рождения за рулём Lada Granta ехал в сторону Магистральной улицы в направлении с Весенней. На 14 километре дороги мужчина начал разворачиваться и не уступил дорогу Mitsubishi Carisma, которая ехала навстречу. В результате автомобили столкнулись.