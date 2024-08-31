В Сыктывкаре мотоциклист не уступил дорогу иномарке и попал в больницу вместе со своей пассажиркой
- 23:20 31 августа
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре мотоциклист и его пассажирка попали в больницу после ДТП с иномаркой. Об этом сообщает УГИБДД по региону.
30 августа 2024 года около 23:47 на девятом километре автодороги Краснозатонский – Нювчим – Яснэг произошла авария. Мужчина 1977 года рождения за рулём мотоцикла ROCKOT выезжал на указанную трассу со второстепенной дороги СНТ «Факел». Байкер не предоставил преимущество в движении Hyundai, который ехал по главной дороге в сторону пгт. Краснозатонский. В результате мотоцикл столкнулся с иномаркой.
Водитель двухколёсного транспорта получил открытый перелом ноги. В момент аварии он был в мотошлеме. Его увезли в больницу. Пассажирка мотоцикла 1973 года рождения получила ушиб плеча и черепно-мозговую травму, её тоже госпитализировали. Женщина была без мотошлема.