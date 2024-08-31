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Огурцы в банках всегда хрустящие: Вот что кладу в каждую при консервировании — один секретный плод играет роль

Огурцы в банках всегда хрустящие: Вот что кладу в каждую при консервировании — один секретный плод играет роль

Каждая хозяйка хочет, чтобы солёные огурчики получались хрустящими. Но не всем это удаётся, нередко плоды в банках становятся мягкими, теряют упругость, пишет портал hibiny.ru.

Опытные хозяйки советуют к огурцам в банку добавлять один плод. Замечено, что с ним зеленцы получаются более плотными и хрустящими.

Для приготовления необходимо взять:

  • 1,5 л воды;
  • 1,5 кг огурцов;
  • 3 помидора;
  • 1 дес. л. уксусной эссенции;
  • 2 ст. л. соли;
  • 4 ст. л. сахара;
  • 1 сладкий перец;
  • 1 зонтик укропа;
  • 4 зубца чеснока.

Для начала нужно приготовить маринад. В воде развести соль, сахар, прокипятить около 5 минут.

В простерилизованные банки уложить подготовленные овощи — огурцы, избавить от «хвостиков», перец нарезать на четвертины, чеснок — пополам. На дно банки уложить укроп, перец, чеснок, в верхнюю часть — помидоры и огурцы.

Содержимое банки залит кипятком на 3 минуты, потом слить его. Залить кипящий маринад, эссенцию и сразу закатать. Приятного аппетита!

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