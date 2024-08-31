Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

За сутки в Коми горели баня и многоквартирный дом

За сутки в Коми горели баня и многоквартирный домФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Воркуте пожарные спасли из горящего дома 7 человек. Об этом сообщает МЧС по Республике Коми.

За сутки в Коми горели баня и многоквартирный дом. Пожары были в Инте и Воркуте.

31 августа 2024 года в Воркуте на улице Суворова загорелся жилой многоквартирный дом. На момент прибытия пожарных 11 человек эвакуировались самостоятельно. Спасатели вытащили из огня семерых жильцов. Горение на площади в 8 квадратных метров было ликвидировано. Причиной возгорание стало неосторожное обращение с огнём.

30 августа 2024 года пожарные Инты тушили баню на улице Высокая. Постройка загорелась из-за нарушений требований пожарной безопасности при использовании отопительной печи. 16 огнеборцев и 4 единицы техники ликвидировали возгорание на площади в 40 квадратных метров. Никто не пострадал.

...

  • 0

Популярное

Последние новости