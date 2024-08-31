За сутки в Коми горели баня и многоквартирный дом
- 16:30 31 августа
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- Анастасия Амелькина
В Воркуте пожарные спасли из горящего дома 7 человек. Об этом сообщает МЧС по Республике Коми.
За сутки в Коми горели баня и многоквартирный дом. Пожары были в Инте и Воркуте.
31 августа 2024 года в Воркуте на улице Суворова загорелся жилой многоквартирный дом. На момент прибытия пожарных 11 человек эвакуировались самостоятельно. Спасатели вытащили из огня семерых жильцов. Горение на площади в 8 квадратных метров было ликвидировано. Причиной возгорание стало неосторожное обращение с огнём.
30 августа 2024 года пожарные Инты тушили баню на улице Высокая. Постройка загорелась из-за нарушений требований пожарной безопасности при использовании отопительной печи. 16 огнеборцев и 4 единицы техники ликвидировали возгорание на площади в 40 квадратных метров. Никто не пострадал.