Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Воркуте пожарные спасли из горящего дома 7 человек. Об этом сообщает МЧС по Республике Коми.

За сутки в Коми горели баня и многоквартирный дом. Пожары были в Инте и Воркуте.