В Коми "УАЗ" и "Шевроле" не поделили перекрёсток
- 20:45 31 августа
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Печоре «УАЗ» врезался в «Шевроле». Пострадал молодой водитель. Об этом сообщает УГИБДД региона.
30 августа 2024 года около 12:55 в Печоре произошла авария. «УАЗ» ехал по улице Комсомольской. На перекрестке с улицей Ленина автомобиль начал поворачивать налево на зелёный сигнал светофора. При этом водитель не уступил дорогу Chevrolet и врезался в неё.
Водитель «Шевроле» 2000 года рождения получил ушиб шеи. В момент аварии молодой человек был пристёгнут ремнями безопасности. Госпитализация ему не потребовалась.
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