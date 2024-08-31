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В Коми "УАЗ" и "Шевроле" не поделили перекрёсток

В Коми "УАЗ" и "Шевроле" не поделили перекрёстокФото УГИБДД по Коми

В Печоре «УАЗ» врезался в «Шевроле». Пострадал молодой водитель. Об этом сообщает УГИБДД региона.

30 августа 2024 года около 12:55 в Печоре произошла авария. «УАЗ» ехал по улице Комсомольской. На перекрестке с улицей Ленина автомобиль начал поворачивать налево на зелёный сигнал светофора. При этом водитель не уступил дорогу Chevrolet и врезался в неё.

Водитель «Шевроле» 2000 года рождения получил ушиб шеи. В момент аварии молодой человек был пристёгнут ремнями безопасности. Госпитализация ему не потребовалась.

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