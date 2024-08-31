"Теперь будет запрещено": доживших до 70 лет пенсионеров ждет огромный сюрприз с 1 сентября
- 10:05 31 августа
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- Служба новостей
С этого момента пожилые люди, достигшие 70-летнего возраста, могут воспользоваться новой льготой. Однако, как указала пенсионный консультант Анастасия Киреева, существует строгое ограничение на использование льготы сверх установленной нормы.
По словам Киреевой, пенсионеров ожидает приятный сюрприз — удвоение фиксированной выплаты к пенсии. Государство продолжает оказывать поддержку пожилым гражданам, включая тех, кому около 80 и 90 лет. Например, для пенсионеров, достигших 80 лет, фиксированная выплата к пенсии также удваивается.
Однако льготы от государства доступны уже с достижения 70-летнего возраста. В некоторых регионах действуют программы помощи пенсионерам в оплате коммунальных услуг, таких как капитальный ремонт жилья. С 70 лет пенсионеры платят только половину стоимости этих услуг, а с 80 лет эта сумма сокращается до нуля.
Для получения этой льготы необходимо выполнить определённые условия. Киреева объяснила, что чаще всего помощь предоставляется одиноким пенсионерам без источника дохода или семьям, где большинство членов не работает. Размер льготы определяется с учётом установленной нормы площади жилого помещения.
В Москве, например, эта норма составляет 33 квадратных метра на одного человека. Поэтому, если пенсионер проживает в двухкомнатной квартире, льгота распространяется только на часть площади, а за оставшуюся площадь придется доплатить. Изменения в этих правилах не зависят от решения чиновников, пишет progorod33.ru.