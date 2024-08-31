"Теперь будет запрещено": доживших до 70 лет пенсионеров ждет огромный сюрприз с 1 сентября

С этого момента пожилые люди, достигшие 70-летнего возраста, могут воспользоваться новой льготой. Однако, как указала пенсионный консультант Анастасия Киреева, существует строгое ограничение на использование льготы сверх установленной нормы.

По словам Киреевой, пенсионеров ожидает приятный сюрприз — удвоение фиксированной выплаты к пенсии. Государство продолжает оказывать поддержку пожилым гражданам, включая тех, кому около 80 и 90 лет. Например, для пенсионеров, достигших 80 лет, фиксированная выплата к пенсии также удваивается.