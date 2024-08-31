Синоптики рассказали о погоде в Коми в первый день осени

В Коми поднимется юго-западный ветер. Станет немного теплее. О погоде сообщает ЦГМС региона.

1 сентября 2024 года в Коми ожидается переменная облачность. Ожидается юго-западный ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью может опустится +7…+12 градусов, при прояснении до +1…+6°С. Днём температурные значение поднимутся до +18...+23 °С, на крайнем северо-востоке это значение будет +11…+16 градусов. Также в отдельных районах утром и в ночное время будет туман. На юге осадков не ожидается, а на севере региона местами в ночное время и повсеместно днём кратковременный дождь.