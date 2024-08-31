Полицейские Коми помогают детям подготовится к школе

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Полицейские Усть-Вымского и Княжпогостского районов присоединились к акции «Помоги пойти учиться». Об этом информирует МВД Коми. Сотрудники ОМВД России по Усть-Вымскому району приняли участие в ежегодной акции МВД России «Помоги пойти учиться». В преддверии Дня знаний полицейские помогли семьям, нуждающимся в поддержке, подготовить детей к школе.

Правоохранители навестили семьи в трудной жизненной ситуации и Центр помощи детям-сиротам «Гаврош» в селе Гам. На собранные полицейскими средства были куплены школьные принадлежности для детей.

Во время вручения подарков гости пожелали детям хороших оценок и успехов в учебе. Также полицейские напомнили о правилах безопасности дома, в общественных местах и на дороге. Дети с радостью приняли подарки и пообещали быть прилежными учениками.