Полицейские Коми помогают детям подготовится к школе
- 08:30 31 августа
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- Анастасия Амелькина
Полицейские Усть-Вымского и Княжпогостского районов присоединились к акции «Помоги пойти учиться». Об этом информирует МВД Коми.
Сотрудники ОМВД России по Усть-Вымскому району приняли участие в ежегодной акции МВД России «Помоги пойти учиться». В преддверии Дня знаний полицейские помогли семьям, нуждающимся в поддержке, подготовить детей к школе.
Правоохранители навестили семьи в трудной жизненной ситуации и Центр помощи детям-сиротам «Гаврош» в селе Гам. На собранные полицейскими средства были куплены школьные принадлежности для детей.
Во время вручения подарков гости пожелали детям хороших оценок и успехов в учебе. Также полицейские напомнили о правилах безопасности дома, в общественных местах и на дороге. Дети с радостью приняли подарки и пообещали быть прилежными учениками.
Полицейские из ОМВД России по Княжпогостскому району также передали школьные принадлежности в Комплексный центр социальной защиты населения Княжпогостского района. Подарки предназначены для первоклассников из многодетных, малоимущих и неблагополучных семей.